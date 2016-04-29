Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В связи с потеплением воздуха в Петербурге прекращается регулярное отопление зданий. Вместо него будет проводиться периодическое протапливание, сообщили сегодня, 29 апреля, в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). Винсент Ван Гог. 1888

«Со 2 мая в Санкт-Петербурге начинается периодическое протапливание зданий. В связи с повышением температуры наружного воздуха городские теплоснабжающие организации начинают подготовку к окончанию отопительного сезона», — отметили в профильном комитете.

Там пояснили, что решение о прекращении регулярного отопления принимается при среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и выше в течение пяти суток или при прогнозе о резком повышении температуры воздуха.

Однако это не распространяется на теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты. Их отапливают в полном объеме до конца отопительного сезона.

Окончание отопительного сезона объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и выше в течение трех суток.