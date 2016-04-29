Чебоксары, 29 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Столица Чувашии готовится к первомаю, которое традиционно начнётся с демонстрации. Как сообщили ИА REGNUM в городской мэрии, в первомайском шествии в Чебоксарах примут участие члены Чувашрессофпрофа, представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и партии пенсионеров «За справедливость».

ИА REGNUM Первомай в Чебоксарах в 2015 году

В этом году возглавлять праздничную колонну будет копия Знамени Победы, которую привезут участники всероссийского автомарша «Звезда нашей Великой Победы», а также раритетный ГАЗ-М20 — первый серийный автомобиль, выпущенный в честь Победы в Великой Отечественной войне. Размер Знамени составит 200 квадратных метров. Колонну также будут сопровождать байкеры.

Далее лучшие спортсмены города пронесут государственные флаги России, Чувашии и города Чебоксары. Далее пройдут представители профсоюзных организаций, органов власти, предприятий, организаций города, общественных объединений, работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта.

В администрации Чебоксар также одобрили заявки на участие в шествии от пяти политических партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, партии пенсионеров «За справедливость». Кроме того, в демонстрации примут участие представители Национально-освободительного движения (НОД). Помимо этого, состоятся три митинга: их проведут «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

По маршруту следования колонны будут работать 10 тематических интерактивных площадок. На Красной площади участников праздника будут встречать ведущие и творческие коллективы. Шествие сменит театрализованное представление. Более 200 артистов объединит постановочное действие, в ходе которого будут продемонстрированы традиции Чувашии, единство России, современное творчество. В мэрии отмечают, что в представлении особый акцент будет сделан на чествование людей труда, проживающих на территории города и республики. На главной сцене города состоится награждение участников республиканского слета трудовых династий. Праздничная программа на Красной площади продлится до позднего вечера, её завершат артисты чувашской эстрады, ВИА «Волжане» и дискотека с DJ Кастас.

Напомним, в 2015 году в шествии приняли участие около 30 тыс. горожан, что стало очередным первомайским достижением для полумиллионного города. В 2014 году на демонстрацию вышли 23 тыс. жителей.