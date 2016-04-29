Киев, 29 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Высший административный суд Украины жёстко раскритиковал инициативу премьер-министра Владимира Гройсмана поручить анализ судебных решений Министерству юстиции Украины.

pixabay.com Перетягивание каната

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВАСУ, обнародованном 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло отмечает, что во-первых, органы исполнительной власти не наделены законными полномочиями оценивать законность судебного решения, а во-вторых, создание действительно демократической и процветающей державы начинается прежде всего с уважения друг к другу. Давать оценку процессуальным решениям могут только вышестоящие судебные инстанции при пересмотре судебных решений. То есть, презумпция правомерности судебного решения может быть опровергнута в порядке апелляционного, кассационного обжалования, дисциплинарного производства, а также поставлена под сомнение решением Европейского суда по правам человека», — отмечается в заявлении суда.

Нечитайло напомнил, что согласно положениям статей 1 и 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судебная власть на Украине осуществляется «независимыми и беспристрастными судами».

«Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью нанесения вреда авторитету судей или влияния на беспристрастность суда запрещается и влечет за собой ответственность, установленную законом… Высший административный суд отмечает недопустимость подобных публичных заявлений со стороны руководства государства, которые демонстрируют неуважение и предвзятое отношение к судебной власти, сеют раздор в обществе», — подчеркивают в ВАСУ.

Отметим, что ранее премьер Украины Владимир Гройсман поручил министру юстиции Украины проанализировать деятельность судей, а также правомерность судебных решений, связанных с ведением бизнеса в стране — «с целью преодоления коррупции в судебной ветви».