Москва, 29 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Посла Польши в России Катажину Пелчинскую-Наленч вызвали в МИД России после того, как польские власти отказали во въезде участникам мотопробега «Дороги Победы — на Берлин», передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Минск, 3 июля 1944 года. Валентин Волков. 1955

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы российские мотоциклисты — члены клуба «Ночные волки» начали мотопробег в память о Великой Отечественной войне. Выехав из Москвы, они должны добраться до Берлина 9 мая.

Маршрут «Ночных волков» проходит через Белоруссию, Польшу, Словакию, Чехию и Австрию. Мотоциклисты проводят свой автопробег в память о войне каждый год начиная с 2006 года. В 2015 году власти Польши, Чехии и Германии отказали российским байкерам во въезде.