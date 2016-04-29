Самара, 29 апреля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Новый президент концерна АвтоВАЗ Николя Мор заявил о планах компании обновить свои популярные модели Lada Kalina и Lada Granta, сообщает «Дейли-Мотор».

ShinePhantom Заводоуправление «АвтоВАЗ». Тольятти

Сообщается, что концерн не откажется от предыдущих планов по обновлению своих моделей.

Lada Granta будет обновлена в конце 2016 года, а Lada Kalina пройдет рестайлинг в середине 2017 года.

Ожидается, что обновленные версии этих двух моделей получат дизайн в стиле «Х», использованный при создании Lada Vesta и Lada XRay.

Силовые агрегаты, скорее всего, останутся без изменений.

По неподтвержденной информации, презентация рестайлинговых версий Lada Kalina и Lada Granta может пройти уже в августе этого года на автосалоне в Москве.