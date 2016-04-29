Ярославль, 29 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается дискуссия по поводу жилого строительства в Павловской роще. Результат публичного обсуждения проекта экологической экспертизы, в ходе которого ярославцы выразили резкий протест застройке части парка, носит рекомендательный характер. Окончательное решение должно принять Правительство Ярославской области.

Вера Куликова ИА REGNUM Павел Гребенщиков на публичных слушаниях по вопросу застройки Павловской рощи

Мнение жителей района поддержали жители всего города, в том числе депутаты Ярославской областной думы и муниципалитета, общественные деятели, экологи, градозащитники, архитекторы.

Так, по мнению бывшего главного архитектора города Ярославля Аркадия Бобовича, уничтожение Павловского парка, являющегося памятником природы и особо охраняемой территорией, идет уже сейчас. Причем законодательство запрещает строительство на таких землях.

«Генеральным планом 2006 года вся территория от Тутаевского шоссе до берега Волги предполагалась как парк. Сейчас там уже строятся 17-этажные дома — потому что мэрия внесла изменения в Генплан, и с 2009 года изменения вносятся бесконечно, причем без проектных исследований и изучений. То есть парк уничтожается уже сейчас. Участок, принадлежащий застройщику, находится на особо охраняемой территории и является частью парка. Ст. 58 Закона об охране окружающей среды запрещает изъятие земель природно-заповедного фонда, за исключение случаев, предусмотренных федеральным законодательством. В законе о проведении экологической экспертизы нет такого объекта как вывод части территории. Ст. 95 Земельного кодекса гласит, что земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния. То есть, застройщик покушается на общенациональное достояние. Изменение целевого назначения таких земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих целевому назначению, не допускается. Я не знаю, как этот участок оказался в частной собственности. Но федеральный Закон от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» запрещает отчуждение участков, находящихся в составе земель особо охраняемых территорий», — пояснил в ходе публичного обсуждения Аркадий Бобович.

Представитель застройщика, генеральный директор организации, готовившей проект экологической экспертизы, Павел Гребенщиков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что эта законодательная норма трактована некорректно: Аркадий Бобович процитировал Федеральное законодательство, распространяющееся на особо охраняемые территории федерального значения. Павловская роща — памятник региональный. Следовательно, по мнению Гребенщикова, эта норма к парку не применима.

«Закон мы подробно изучили. В течение 1,5 лет проделана огромная работа, на которую никто бы не пошел, если бы предвидел тупик. Мы консультировались с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, получали корректировки, замечания, но никто не заявлял, что объект не подлежит экологической экспертизе. Настроение людей — это настроение. В начале 20-го века Эйфелеву башню в Париже тоже все отвергали», — пояснил Павел Гребенщиков.

Представитель застройщика выразил сожаление, что не смог убедить ярославцев, что в нынешнем состоянии участок наносит парку больший ущерб, чем его застройка — свалка мусора, сухостой, выгул собак. Кроме того, по его мнению, транзитная магистраль Водоканала тоже не обеспечивает сохранности экосистемы — трубопровод требует периодического ремонта. Павел Гребенщиков считает, что застройка облагородит.

«Если бы граница парка, которую трогать никто не собирается, была оформлена цивилизованной застройкой — а там планируется разместить дома элитного класса, результатом стало бы улучшение внешнего вида парка. Проект строительства предусматривает установку детских городков и игровых площадок и прочее благоустройство. Кроме того, уменьшилось бы количество посиделок, меньше было бы мусора. Сейчас же никто за состоянием парка не следит. Если четко следовать законодательству — давайте сделаем парк, наподобие Царицыно или Нескучного сада, где есть смотритель, ходят дружинники. Где, как на любой особо охраняемой природной территории, нельзя разводить костры. Сейчас же какой интерес инвестору заниматься благоустройством, если даже намерение обустроить две дорожки обернется разработкой проекта, экологической экспертизой, публичными слушаниями — процедура должна пройти по полному кругу», — отметил Павел Гребенщиков.

Между тем, в интернете продолжается сбор подписей под петицией в защиту Павловской рощи. Еще несколько сотен подписей жителей были приобщены к материалам публичного обсуждения.

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