Москва, 29 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Изъятый из семьи по акту безнадзорности ребенок — типичная для Москвы ситуация, заявила 29 апреля руководитель правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова в ходе пресс-конференции, проходящей в пресс-центре ИА REGNUM.

Леон Конье. Избиение младенцев (фрагмент). 1824

«Чиновники считают, что они вправе забрать ребенка, несмотря на присутствие матери, несмотря на то, что он находится в родительском доме. На сегодняшний день конкретный полицейский может принять решение взять ребенка силой и увезти его сначала в полицейский участок, затем перевести его в отделение инфекционной больницы, после чего поместить ребенка в реабилитационный центр», — подчеркнула Жгутова, комментируя ситуацию с изъятием пятилетнего сына у московской семьи.

Поводом для обращения к общественности послужила трагедия Анастасии и Юрия, у которых 15 февраля 2016 года изъяли сына. Глубокой ночью полицейские ворвались в квартиру и под предлогом того, что в квартире жестоко избивают ребенка, забрали его. Как удалось выяснить позже, полицейские подобным образом отреагировали на жалобу соседей из другого подъезда, которым мешал детский плач.

Прибывшая женщина-полицейский обвинила родителей в жестоком обращении с ребенком и увезла его в полицию. При этом по непонятным причинам она отказалась взять документы ребенка и оформила его как безнадзорного. После этого 5-летнего абсолютно здорового домашнего малыша, который до этого не расставался с матерью, увезли в больницу для беспризорников, а потом и в детский дом.

С тех пор родителям ребенка, которые по Семейному кодексу РФ не ограничены и не лишены родительских прав и имеют право воспитывать своего сына как любой из нас, третий месяц не могут забрать его домой. А также не имеют возможности даже ознакомиться с документами по делу.

По словам правозащитника, маленький Леша получил тяжелейшую психологическую травму, у него начались истерики, он перестал разговаривать, появился ночной энурез. Во время нахождения в приюте у мальчика ухудшилось здоровье, тем временем в этом ухудшении полицейские пытаются обвинить его мать. По словам Жгутовой, они заявляют, что она не выполняла родительские обязанности. (ст.156 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Об этом Жгутова заявила на пресс-конференции, посвященной недостаткам действующей практики изъятия детей из семей по разным основаниям, которая 29 апреля проходит в пресс-центре ИА REGNUM. Правозащитники также настаивают на том, что во многих случаях грубость и непрофессионализм представителей социальных служб при изъятии наносят непоправимый ущерб здоровью и психике ребенка. И особо подчеркивают, что в настоящий момент только по Москве свыше 200 случаев неправомерного вмешательства в семью с отобранием ребенка, а по стране их — тысячи.