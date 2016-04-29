Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, ветераны Великой Отечественной войны, студенты, школьники собрались на станции «Ростов-Главный». Они приветствовали ретропоезд «Победа» — специальный состав, который в преддверии 9 мая преодолел длинный путь и представил на станциях по пути следования театрализованное представление «Победа во имя живущих». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКЖД.

rostov-gorod.ru Ретро-поезд «Победа»

Дорога к Ростову-на-Дону стала финишной прямой, здесь легендарный ретросостав завершил свое движение. Праздничный концерт состоялся прямо на перроне, представление подготовили воспитанники Дворцов культуры железнодорожников и студенты Ростовского государственного университета путей сообщения. В этом году красной нитью прошла тема войны глазами детей.

«В этом году мы решили, что самая актуальная тема — это дети войны и война глазами молодых, потому что ветеранов становится все меньше. Мы показываем молодежи, что такое война», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» руководителя проекта «Поезд Победы» Ирину Шевченко.

Локомотив ретросостава — «участник» Сталинградской битвы, паровоз Эр 739−99 1935 года выпуска. Несмотря на солидный возраст и работу на паровой тяге, он развивает приличную скорость. С теплушками, платформами для перевозок военной техники легендарный поезд побывал на станциях в городах Донского региона, Кубани, Кавминвод.

Отметим, что ретро-поезд «Победа» курсирует по железнодорожной магистрали в преддверии 9 мая вот уже шесть лет. За это время его встретили десятки тысяч жителей юга России и Северного Кавказа.