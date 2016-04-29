Ереван, 29 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана является признанием того, что даже спустя сто лет после Геноцида армян образ мышления турецкого руководства не изменился, комментируя слова Эрдогана заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Находящийся с визитом в Хорватии Эрдоган, говоря об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта заявил, что Армения играет с огнем.

Комментируя в беседе с журналистами заявление президента Армении Сержа Саргсяна о том, что Армения готова к войне, он также сказал: «На фоне происходящих столкновений Азербайджан и его президент Ильхам Алиев набирают силу. К тому же Россия не может оказать Армении полной поддержки. Во всяком случае, открыто не поддерживает, поскольку имеет взаимовыгодные отношения и с Азербайджаном.

Азербайджан несравнимо мощнее Армении в плане численности населения, войск и других возможностей. Азербайджан не похож на другие страны региона: ни на Грузию, ни на Украину. Россия даже на Украине не смогла добиться желаемого результата. Только в Крыму смогла это сделать, потому что там крымских татар мало. Россия ведет себя неправильно», — также сказал Эрдоган.

По сообщению турецкого издания «Стар», Эрдоган подчеркнул, что Турция демонстрирует в отношении армян благожелательность. «В Турции около 100 тысяч армян, из которых около 50 тысяч не являются гражданами Турции. Мы с пониманием относимся и к тем, у кого нет права на проживание. Мы вернули нашим гражданам-армянам общинное имущество. 24 апреля я опубликовал послание», — заявил турецкий лидер.

По этому поводу Кочарян отметил, что президент Турции пытается угрожать Армении, связывая зависимость проживающего в Турции армянства от властей страны со своим заявлением отрицания, сделанным 24-го апреля этого года.

«Согласно заявлению Эрдогана, Азербайджан не похож ни на соседние страны, ни на Украину. Остается добавить, что Азербайджан своей ксенофобией, манией распространения волны дестабилизации и кровопролития, а также геноцидальными подходами похож и идентичен с одним государством — Турцией», — подчеркнул замглавы МИД Армении.

«Схожие судорожные заявления как Турции, так и Баку выражают ужас последних оказаться в глубокой изоляции на международной арене из-за их расистской политики», — резюмировал замминистра.

Ранее, в своем выступлении на заседании генеральной ассамблеи турецкого отделения Красного Полумесяца 4 апреля Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что Нагорный Карабах войдет в состав Азербайджана. «Хочу сказать, что однажды Нагорный Карабах обязательно будет азербайджанским», — сказал глава Турции.

Комментируя односторонние заявления турецкого руководства по карабахскому конфликту, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие высказывания абсолютно неприемлемы, поскольку они содержат призыв не к миру, а к войне. «Это были призывы к решению конфликта военным, силовым путём, что в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группу ОБСЕ, в корне противоречит позиции международного сообщества. К сожалению, мы привыкли к подобным выкрутасам нынешнего турецкого руководства», — подчеркнул глава МИД России.