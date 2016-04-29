Чебоксары, 29 апреля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Чувашия получит из федерального бюджета средства на строительство хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. Размер финансовой поддержки превысит 363 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии.

cap.ru Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Чувашии

Регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения из федерального бюджета будет направлено почти 5,2 млрд рублей. Они будут распределены среди 12 субъектов, в числе получателей — Чувашия. Республике будет выделено 363,5 млн рублей, которые направят на строительство и оснащение медицинским оборудованием хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. В чувашском Минздраве отмечают, что это позволит уже в текущем году ввести его в эксплуатацию. Жители республики получат ещё один высокотехнологичный объект мощностью 5 тыс. операций в год, доступность онкологической помощи станет значительно выше.

В настоящее время на объекте, строительство которого началось в 2012 году, выполняются отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных систем, завершается строительство теплых надземных переходов из нового корпуса в существующие здания диспансера.

Всего в 2012—2015 годах на строительство нового объекта из республиканского бюджета Чувашской Республики было направлено 340 млн рублей. В 2016 году на завершение строительства объекта из республиканского бюджета выделено 168,7 млн рублей.

В Минздраве Чувашии констатируют, что в республике, как и во всем мире, онкологические заболевания — актуальная проблема. Заболеваемость злокачественными новообразованиями из года в год растет. Сегодня на учете у онкологов состоит 24 079 человека, или каждый 50-й житель Чувашской Республики. В 2015 году онкологическая заболеваемость в республике составила 388,9 случаев на 100 тыс. населения, в 2014 году — 367,2. Наиболее распространенным формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи. Напомним, новообразования занимают третье место в структуре смертности в Чувашии (в 2015 году — 12,6% всех умерших).

Согласно официальной статистике, 43% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения. «Начинать нужно, в первую очередь, с себя. Изменить свой образ жизни отказаться от вредных привычек и своевременно обследоваться у специалистов на предмет выявления ранней онкопатологии», — советует главный онколог Чувашии Сергей Агафонкинкин. По его словам, «рак можно и нужно профилактировать, минимизировать риск его развития»: «Существует специальные программы обследования, которых нужно придерживаться. Сейчас проходит программа диспансеризации населения, которая включает набор исследований, направленных на выявления рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы. Участие в программах обследования — обязательно».