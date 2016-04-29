«Торговля нефтью за рубли лишит допдоходов за счет девальвации»
Москва, 29 апреля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Продажа российской нефти Urals за рубли обеспечила бы стабильный и обоснованный спрос на рубль, что с учетом текущей политики ЦБ позволило бы начать наращивать золотовалютные резервы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля аналитик Conomy Дмитрий Фомин, комментируя информацию о намерении российских властей создать независимую торговую площадку по продаже нефти за рубли.
По его мнению, текущий момент является для реализации этого плана «достаточно удобным». «Популярность марки Brent идет к закату — пик добычи был достигнут порядка 30 лет назад, и сейчас перспективных месторождений в Северном море практически не осталось, нефтяные компании, работающие там, постепенно готовятся к сворачиванию работ в источниках нефти этой марки, однако мировой рынок энергоносителей является слишком инерционным и консервативным, поэтому в качестве базы для оценки более чем 70% сортов в мире все еще используется североморская нефть», — рассказал он. По мнению Фомина, если в ближайшее время появится шанс «перехватить инициативу и создать новый бенчмарк на основе своей нефти, Россия может им воспользоваться».
Для реализации этой инициативы необходим ряд условий, отметил эксперт. «Цена на нефть должна формироваться прозрачно и конкурентно, не должна быть привязана к нефти других сортов, рынок должен иметь базу для законодательного регулирования, а также иметь четкие правила и стандарты. Популярность, стандартизация и гарантия поставок российской нефти сделают биржевой механизм ценообразования более прозрачным и понятным для участников рынка, что позволит более безболезненно перевести и расчеты за физические поставки в рубли в будущем», — заявил Фомин.
Пока что базовым сценарием является оплата физических поставок нефти в долларах и оплата фьючерсной маржи в рублях, поскольку разовый перевод всех платежей на рубли чреват разве что потерями доходов бюджета из-за дисконта, с которым пришлось бы продавать нефть по причине справедливого недоверия иностранных партнеров к рублю, его высокой волатильности и необходимости покупателей нести дополнительные расходы по конвертации. В случае отсутствия дисконта результатом стала бы банальная потеря доли рынка, констатировал эксперт. При этом задача ЦБ — обеспечить систему клиринга для расчетов в иностранной валюте без участия европейских и американских банков-корреспондентов, а также сформировать независимую торговую площадку и предоставлять партнерам льготные кредиты для осуществления расчетов в рублях. «В совокупности эти меры должны привести к формированию ликвидности и стабильности российской валюты и стать вехой на пути рубля к роли свободно конвертируемой мировой валюты», — пояснил Фомин.
Осуществление продаж нефти за рубли обеспечило бы стабильный и обоснованный спрос на рубль, что с учетом текущей политики ЦБ позволило бы при достижении комфортного курса начать наращивать золотовалютные резервы, считает эксперт. «Что касается российского бюджета, он, конечно, лишится в таком случае дополнительных доходов за счет девальвации рубля, но они главным образом обусловлены именно падением долларовой цены на нефть, так что в нормальной экономической ситуации спрос на «черное золото» и рост цены рублевой со временем позволят такие потери компенсировать», — резюмировал он.
Российские власти и бизнес создают независимую торговую площадку, на которой будет продаваться российская нефть. Независимость от западного рынка нефти планируется достигнуть за счет создания собственной торговой площадки — Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ или Spimex), появления собственного нефтяного бенчмарка и проведения торгов в российской валюте. Президент РФ Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин успешно привлекают международных трейдеров на площадку Spimex, сообщает Bloomberg. Сейчас Россия добывает более 13% мировой нефти.