Москва, 29 апреля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT публикует обзор «Перспективы рынка нефти до 2017 года», в котором прогнозирует стабилизацию рынка нефти в районе цен на уровне $60−65 за баррель к концу 2017 года.

Philippe Put Добыча нефти

Инициированное Саудовской Аравией падение цен на рынке нефти поставило на грань разорения добывающую отрасль США. На данный момент процедура банкротства начата в 20 компаниях, а в перспективе до середины 2017 года, по оценкам WolfeResearch, обанкротится каждая третья американская нефтегазодобывающая фирма. В текущих условиях ТЭК США несет потери около $2 млрд в неделю. У 40 ведущих корпораций, акции которых торгуются на бирже, совокупный убыток за 2015 год составил $67 млрд, а у 18 из них долги превосходят собственный капитал. Тем самым запущены два процесса, каждый из которых будет иметь решающее влияние на мировую экономику: падение объёма добычи нефти в США и вывод средств ближневосточных монархий из активов американских нефтегазовых компаний. Именно эти процессы и диктуют отмеченную динамику цен.