Нальчик, 29 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В четырех районах Кабардино-Балкарии не горят Вечные огни на мемориалах памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Такая ситуация сложилась в Урванском, Чегемском, Майском, Зольском районах. Этот прискорбный факт выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Таким образом, дискредитируется сама идея вечной памяти тех, кто с 1941 по 1945 годы ковал Великую Победу на фронтах и в тылу врага.

onf.ru В Кабардино-Балкарии Вечный огонь перестал быть вечным

В ходе мониторинга мемориалов, на которых установлены Вечные огни, было выявлено, что в городах Майский, Нарткала и Чегем сами мемориальные комплексы находятся в надлежащем состоянии, но Вечные огни не горят. Их зажигают только в праздничные дни.

«Наладить постоянную работу Вечных огней необходимо в целях сохранения исторической памяти, патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметил член регионального штаба ОНФ Хачим Шогенов.

«Фронтовики» призвали местные власти принять меры по бесперебойному функционированию Вечных огней. Было направлено обращение в администрацию главы Кабардино-Балкарии с просьбой обеспечить постоянное горение всех Вечных огней в республике и таким образом сделать их действительно вечными.

Отметим, в Кабардино-Балкарии в настоящее время насчитывается 41 мемориальный комплекс с Вечными огнями. Поручение обеспечить учет и бесперебойную работу Вечных огней на всей территории России отдал президент РФ Владимир Путин федеральному правительству.

27 апреля 2016 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, обязывающий регионы обеспечивать бесперебойное функционирование Вечных огней. Его инициировали активисты ОНФ, депутаты от «Единой России» Ольга Тимофеева и Андрей Красов. Авторы предлагают закрепить в законодательстве понятие «Вечный огонь» как составную часть мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода и «Огонь памяти», на котором огонь зажигается по временной схеме от газобаллонного оборудования в установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядке.

Законопроектом также уточняются полномочия федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по учету и сохранению таких мемориальных сооружений. В настоящее время в России действуют около четырех тысяч Вечных огней и Огней памяти.