Армянск, Крым, 29 апреля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Никто не знает, сколько таких памятников погибшим советским солдатам разбросаны среди полей и лесов и нив — там, где проходили бои Великой Отечественной. Эти знаки народной памяти просты и незатейливы. В селе Суворово, что на севере Крыма, память народа оказалась не крепка — памятник Герою Советского Союза гвардии младшему лейтенанту Ивану Бережному стоит разрушенным несколько лет — настолько, что местные власти и не посчитали его памятником, запросто вычеркнув из списков охранных объектов. Будет ли восстановлен памятник, выясняла корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено администрацией Армянска

В апреле 1944 года командир пулеметного взвода 261-го гвардейского стрелкового полка Иван Бережной, вместе со своим взводом противостоял атаке немецких войск у крымского села Суворово. После контратаки противника погиб один из наших пулеметчиков. Истекая кровью и сгорая заживо, Бережной продолжал расстреливать солдат противника и погиб, не покинув поля боя. Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии младший лейтенант Иван Бережной был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Герой похоронен в центре поселка, и сельчане чтят его память — его именем названа одна из улиц.

В память о подвиге героя жители села Суворово Армянского горсовета установили памятник. Он был прост и искренен — невысокая стела, у основания которой вмонтирован пулемет. Памятник был сооружен на народные средства в 1980 году, силами поливочной бригады, которая проводила сельскохозяйственные работы на этом участке (на фото). Украинские власти внесли памятник в реестр охранных объектов. Через десятки лет, в 2011 году вандалы разрушили стелу и распилили пулемет на металлолом. Грабителей так и не нашли.

Вот так сейчас выглядит народный памятник на месте гибели Героя Советского Союза, вернее, то, что от него осталось — бетонная плита посреди заросшего поля, которое давно не обрабатывается. В таком состоянии его обнаружили поисковики и забили тревогу.

В редакцию ИА REGNUM обратилась инициативная группа граждан, которые безуспешно пытались добиться от властей Армянска восстановления памятника гвардии младшему лейтенанту Ивану Бережному. «Обращения в различные инстанции об исправлении ситуации не дали никакого эффекта, — сообщил один из активистов Сергей Неважин. — Никто не чешется, не шевелится, и никому это не надо. И вообще, они просто расслабились и забыли».

Средства на восстановление памятника в бюджете округа не предусмотрены. Как заявляют местные власти, памятник не включен в реестр памятников отделом культуры, поскольку он «не существует», а сам реестр находится в стадии формирования.

«После воссоединения Крыма с Россией перечень памятных знаков и памятников истории местного значения отправлялись в министерство культуры Крыма. Памятник Бережному был включен в реестр Украины, но по инициативе местных властей этот памятник просили исключить, так как по факту он отсутствует и нет исторической привязки — памятник установлен не там, где проходили бои, его установила поливочная бригада за границами села», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального образования, председатель Армянского городского совета Игорь Нижник.

Сколько будет стоить восстановление памятника в его прежнем виде, никто не просчитывал. Одним из вариантов финансирования, по мнению чиновника, может стать поиск внебюджетных источников либо средства добровольных пожертвований — в том случае, если жители села Суворово «захотят восстановления памятника».

Речь может идти о том, чтобы включить эти работы в программу будущего года и предусмотреть средства в бюджете 2017 года, но перспективы туманны. Не видит возможности председатель совета и установить к 9 Мая временный памятный знак герою войны на прежнем месте.

Он добавил, что само место захоронения воина находится в селе Суворово, оно включено в реестр памятников, за ним ухаживают. На фото видно, как выглядит это место в апреле 2016 года.

Свой выход из ситуации предложили активисты — пойти «с шапкой по миру» для сбора денег на памятник, затем установить его своими силами. Они готовы «сброситься» кто чем сможет — кто тысячу, кто пять или десять тысяч рублей». Но и здесь кроется подвох — без включения в процесс властей сооружение может оказаться банальным самостроем.

Возьмутся ли власти раскручивать бюрократический клубок — признать объект подлежащим охране государством и тем самым легализовать, поставить на учет, а затем обеспечить дальнейший уход — пока неизвестно.

После поднявшейся шумихи, председатель заверил корреспондента ИА REGNUM, что среди жителей села организован опрос с тем, чтобы выяснить: нужен ли памятник герою в поле или достаточно памяти и ухода за захоронением Ивана Бережного.