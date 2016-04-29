Рыбинск, Ярославская область, 29 апреля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Проезд в Рыбинске Ярославской области может подорожать на 2 рубля с 1 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Соответствующие предложения городской администрации сейчас рассматриваются Правлением Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Заседание правления состоится 12 мая.

Троллейбус

«По итогам предварительных переговоров можно говорить, что, вероятно, Правление департамента согласует тарифы в размере 18 рублей за одну поездку в троллейбусе, 20 рублей в автобусе и 24 рублей в маршрутных такси. Последний раз тарифы пересматривались в 2014 году. Инициатива исходила как от транспортных предприятий так и от администрации города, это связано с инфляционными процессами», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Рыбинска Олеся Минеева.

В настоящее время проезд в Рыбинске стоит 16 рублей на троллейбусе, 18 рублей на автобусе и 22 рубля в маршрутных такси. В случае пересмотра тарифов маршрутка в Рыбинске будет стоить дороже, чем в областном центре — Ярославле (23 рубля), где тарифы были изменены в феврале 2016 года. Бюджет Рыбинска не субсидирует перевозчиков, экономически обоснованный тариф равняется тарифу для населения. В конце 2015 — начале 2016 года руководство «Рыбинскэлектротранса» не раз заявляло об убытках, которые несет предприятие.