Москва, 29 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. До тех пор, пока экономический курс правительства не получит ясный и последовательный вид, пенсионная реформа, какие бы меры она ни предусматривала, увенчаться успехом в принципе не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила руководитель Центра соцанализа Института глобализации и соцдвижений Анна Очкина, комментируя новый проект МЭР по реформированию пенсионной системы, согласно которому предполагается возвращение обязательной накопительной части пенсии.

Старуха-нищенка девяносто шести лет. Василий Верещагин. 1891

«До тех пор, пока экономическая политика не получит какую-то ясную всем последовательную форму, от которой хотя бы стратегически никто отступать не будет, то ничего с пенсионной реформой не получится. Если у людей будет хотя бы малейшая возможность, чтобы уйти от передачи своих пенсионных накоплений каким-либо фондам, они обязательно будут её использовать», — заявила Очкина.

«И дело здесь не в отсутствии стимулов. Стимулы у любого нормального человека накапливать пенсию есть. Другое дело, что нет стимула и нет желания делать это при помощи финансовых институтов: государственных и тем более негосударственных», — продолжила она.

«Накопительная часть предполагает некую финансовую стабильность. Либо вы проводите реформу однозначно и последовательно и делаете какие-то шаги по укреплению финансовой стабильности, либо, если это невозможно, хотя бы открыто говорите о тяжелом временном периоде и предлагаете защиту, страхование этих пенсионных накоплений», — подчеркнула социолог.

Однако на практике люди постоянно сталкиваются с изменениями в пенсионной системе, что закономерным образом подстегивает население с подозрением относиться к любым государственным новациям: «Уже понятно даже людям, далеким от экономики и экономической политики, что правительство фактически не управляет экономическими процессами в стране. И люди чувствуют, что взят негласный, но последовательный курс на отказ от каких-либо финансовых обязательств».

В то же время социолог указала на реальность существующих в современной российской пенсионной системе структурных проблем: «С советского времени у нас осталась запутанная система пенсионных льгот. Низковат у нас и возраст выхода на пенсию, особенно у женщин. Конечно, что-то делать с этим нужно. И накопительная часть сама по себе — тоже идея неплохая».

Однако делать это надо при условии, что «базовая часть тоже будет достойная, и способ начисления пенсии будет достойный», уточнила она. Что же касается пенсионного возраста, то подводный камень здесь заключается в низких зарплатах: «Люди используют ранний выход на пенсию, чтобы обеспечить себе какой-то приемлемый денежный доход перед тем, как покинуть работу».

В конечном счете реформировать пенсионную систему, когда идёт перестройка во всех других секторах, таких как здравоохранение и образование, просто невозможно, подчеркнула Очкина: «Без единой концепции социальной политики это сделать просто нельзя. И переосмысливать эту систему надо с привлечением представителей гражданского общества».

Несмотря на это, в российской политической практике сложилась традиция, когда вопросы, которые напрямую затрагивают интересы тех или иных социальных групп, чиновники представляют как сугубо технические задачи, пояснила социолог.

«Чиновники решают такие жизненно важные вопросы как технические. А они далеко не технические. Любой экономический вопрос имеет смысл обсуждать, когда ясна общеполитическая линия», — заявила она.

«Правительство может сказать, что мы покончим с социальным государством и теперь лишь устанавливаем минимальный уровень гарантий. Это будет ужасно, но если общество это примет, то пусть хотя бы правительство сделает это открыто и по уму. Даже это будет намного лучше, чем те хаотичные движения, которые производятся на протяжении всей пенсионной реформы», — резюмировала Очкина.

Отметим, что Министерство экономического развития подготовило проект реформирования пенсионной системы РФ — в частности, ведомством предлагается вернуть с 2017 года обязательные отчисления в накопительную часть. Об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на текст документа, оказавшегося в распоряжении газеты.

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«Власти снова пытаются заработать на пенсионерах»

Таким образом, министерство намерено перераспределить страховую нагрузку между работником и работодателем при сохранении общего тарифа в 22%. Соответствующее поручение было выдано министерству в феврале 2016 года председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Обосновывается нововведение тем, что при высоких тарифах распределительная часть пенсии формирует избыточный объем пенсионных обязательств перед населением — из-за недостаточно высокого пенсионного возраста, досрочных пенсий, выплат работающим пенсионерам.

Такая ситуация приводит к несбалансированности пенсионной системы, когда при индексации распределительной части пенсии страдает и ее накопительная часть, отмечают в ведомстве.

Помимо этого, МЭР также предлагает повысить в несколько этапов пенсионный возраст, ужесточить условия для досрочных пенсий, ввести более строгие правила по бюджетным трансфертам в ПФР и индексации пенсий и, наконец, ограничить выплаты работающим пенсионерам.

В свою очередь, 28 апреля об инициативе МЭР сохранить обязательную накопительную часть пенсии уже заявил замминистра экономического развития Олег Фомичев. «Мы считаем правильным сохранить обязательную накопительную систему», — подчеркнул он, добавив, что предварительных соображений в отношении ставок по взносам пока у ведомства нет.

По словам чиновника, идея вернуть обязательную накопительную часть связана с тем, что, как показывает мировая практика, граждане не имеют достаточных стимулов для самостоятельного формирования собственной накопительной пенсии.