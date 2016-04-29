Калуга, 29 апреля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, в 1:30 минут в Жуковском районе в 1,5 км от населенного пункта Воробьи произошел порыв на подземном кольцевом магистральном газопроводе диаметром 800 мм протяженностью 70 км, давление 24 мПа с утечкой газа и последующим факельным горением газа и очагового горения лесной подстилки.

Фото Управления по делам ГО и ЧС города Обнинска Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации Управления по делам ГО и ЧС города Обнинска Калужской области, высота факела составила до 25 м, площадь горения лесной подстилки — 2 га. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей не производилась. Причина порыва устанавливается. Газопровод принадлежит Белоусовскому управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва».

Между тем, уже в 01 час 50минут газопровод был перекрыт со стороны Московской области, в 01 час 56 минут — со стороны Калужской области. Участок перекрытия составил 24 км. Время выгорания остатков газа в трубопроводе 2−3 часа. В зону отключения попали 4 ГРС, все потребители запитаны по резервной ветке. В 04 часа 05 минут была осуществлена ликвидация горения факела в результате самовыгорания остатков газа в трубопроводе.

Всего к ликвидации аварии привлекалось 54 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 11 единиц техники. Планируемое время окончания ремонтно-восстановительных работ — 17 час 29 апреля.