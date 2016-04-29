Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Сложная экономическая и финансовая ситуация в России привела к пробуксовке исполнения федерального закона о стратегическом планировании. Об этом глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, 29 апреля, на заседании президиума Совета российских законодателей в Таврическом дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

council.gov.ru Валентина Матвиенко

Закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» устанавливает правовые основы стратегического планирования в РФ, координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с иными организациями в сфере стратегического планирования.

По словам Валентины Матвиенко, на сегодняшний день практически все субъекты Федерации приняли стратегии социально-экономического планирования. Вместе с тем, документы долгосрочного планирования приняты не в полном объеме: часто они носят декларативный характер, а общим слабым местом планов является отсутствие эффективных механизмов практической реализации, разрыв между целями и ресурсным обеспечением. По мнению спикера Совфеда, далеко не всегда эти документы могут использоваться для разработки государственных программ, позволяющих перенести намеченные приоритеты в формат конкретных мероприятий.

«Исправить эти недостатки предлагает закон о стратегическом планировании. Благодаря его принятию мы впервые более чем за два десятилетия сформулировали единые основы стратегического планирования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, ключевые условия повышения качества государственного управления, модернизации экономики, экономической специализации региона. И, что самое главное, заложили предпосылки для кардинального повышения качества жизни наших граждан», — сказала глава Совфеда.

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Однако, подчеркнула Матвиенко, в процессе реализации закона уже начали выявляться проблемы. Так, на основании проверки, проведенной Счетной палатой РФ, по состоянию на 1 декабря 2015 года оказалось, что из 17-ти пунктов правительственного плана подготовки нормативных правовых актов по пяти пунктам проекты не утверждены до сих пор. Растут риски несогласованности экономических и бюджетных решений. В частности, имеются нестыковки прогноза социально-экономического развития и бюджетного прогноза на долгосрочный период. Кроме того, задерживается принятие организационных решений, необходимых для реализации закона.

По словам Матвиенко, многие федеральные органы власти своевременно не внесли соответствующие изменения в положения, уточняющие их функции, как участников системы стратегического планирования. В результате правительство уже предложило перенести установленные законом сроки подготовки документов стратегического планирования с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года.

«Конечно, сложная экономическая и финансовая ситуация является одной из причин, но правительство отложило принятие жизненно важного документа на целых два года. Других серьезных оснований не видно», — заявила Матвиенко.

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По мнению главы верхней палаты парламента, было бы разумно разработать единый алгоритм формирования системы документов стратегического планирования, обеспечивающего взаимосвязанность и единство показателей. В качестве таких показателей можно предложить набор индикаторов, отражающих определенный стандарт качества жизни или стандарт благополучия граждан.

«Необходимо, чтобы все граждане независимо от того, где они проживают, имели возможность получить достойное образование, медицинское обслуживание, необходимый набор государственных и муниципальных услуг. Считаю правильным поручить конкретному государственному органу, который нес бы полную ответственность за разработку и реализацию системы документов стратегического планирования. Административный вакуум недопустим», — заключила она.