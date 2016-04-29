Барнаул, 29 апреля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура сегодня, 29 апреля, обнародовала итоги проверки соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО «Барнаульский Зоопарк «Лесная сказка». Инициирована она была в связи с причинением травмы 13-летней школьнице амурским тигром.

официальный сайт Барнаульского зоопарка Барнаульскому зоопарку, в котором тигр нанес увечья девочке, вынесено представление об устранении нарушений

Как пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов, эта проверка завершилась 27 апреля и по ее результатам директору зоопарка внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности.

В частности, речь идет о несоответствии требованиям закона высоты ограждения зоопарка, отсутствии системы внутренней связи и оповещения для принятия срочных мер при ликвидации той или иной опасности, непроведении инструктажа штатных сотрудников, работающих в ночное время. Прокуратура пообещала также проконтролировать устранение данных нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось 10 апреля: около 10 часов вечера две несовершеннолетние девочки самовольно проникли на территорию уже закрытого для посетителей зоопарка. Потом одна из них — нетрезвая 13 летняя школьница — решила сделать сфотографироваться с тигром. Закончилось все весьма серьезной травмой конечностей. Разбуженное животное ухватило ребенка сквозь прутья решетки.