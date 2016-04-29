Краснодар, 29 апреля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в текущем году свои жилищные условия улучшат 222 ветерана Великой Отечественной войны. Обеспечить фронтовиков квадратными метрами планируется ко Дню Победы. Об этом было завялено в ходе совещания, посвященного исполнению поручений главы администрации края, которое состоялось накануне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 29 апреля.

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Как было отмечено, с апреля прошлого года в администрацию края поступило 156 обращений от ветеранов по социальным вопросам. По информации исполняющего обязанности министра социального развития края Сергея Белопольского, в очереди на получение жилья стоят 222 ветерана. 200 квартир уже оплачены, вопросы по оставшимся будут решены до 9 мая. Каждый ветеран, имеющий право на льготы и выплаты, должен их получить, акцентировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Поручения, которые были даны муниципалитетам в ходе заседания краевого комитета «Победа», не имеют срока давности, но имеют срок контроля. Поддержка ветеранам должна оказываться постоянно, быть всесторонней и реальной, а не проявляться в виде открыток и красивых слов перед праздниками», — отметил Вениамин Кондратьев.

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Добавим, что в прошлом году в Краснодарском крае свои жилищные условия улучшили 174 ветерана войны. Им была предоставлена единовременная денежная выплата из федерального бюджета на приобретение или строительство жилого помещения. Справить новоселье смогли как сами фронтовики, так и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Всего с 2008 года край обеспечил жильем 5446 ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели было выделено более 6 миллиардов рублей. На сегодня на Кубани проживает около 80 тыс. ветеранов, из них — свыше 12 тыс. участников Великой Отечественной войны.