Чебоксары, 29 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Чувашия отмечает День государственных символов республики. Мероприятия, посвящённые этой дате, также приурочены к празднованию 80-летия со дня рождения автора государственного герба и флага Чувашии Элли Юрьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Государственный флаг и государственный герб Чувашской Республики

Основной площадкой празднования являются Чебоксары и Красноармейский район, мероприятия традиционно пройдут и в других муниципальных образованиях. В образовательных и культурных учреждениях республики запланировано проведение уроков патриотического воспитания, познавательные часы и тематические уроки по созданию государственных символов, викторины, лекции, при этом ключевое внимание будет уделено творчеству Элли Юрьева. В Национальном музее будет представлено электронное издание, посвящённое художественно-поэтическим образам чувашской государственности в творчестве Элли Юрьева.

Напомним, юбилейные мероприятия, посвящённые мэтру геральдики, начались в январе. На его родине, в Красноармейском районе Чувашии, 2016 год объявлен Годом Элли Юрьева. 25 марта, в день рождения Элли Юрьева, в Чувашском государственном художественном музее прошло торжественное мероприятие с открытием выставки и выступлением хоровой капеллы, исполнившей любимые произведения геральдиста. В апреле центральным событием стало проведение 27-го числа круглого стола по государственным символам Чувашии и семинара с участием членов геральдического совета России «Практическая геральдика сегодня: современные вопросы и проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , День государственных символов Чувашии отмечается c 2004 года. Дата 29 апреля выбрана не случайно — в этот день в 1992 году Верховным Советом Чувашии были приняты постановления о Государственном гимне, гербе и флаге Чувашской Республики. Автором государственного флага и герба является Элли Юрьев. В основу гимна Чувашии положена песня «Тăван çĕршыв» (Родная страна), музыку которой написал Герман Лебедев, слова — Илья Тукташ.

Элли Юрьев — народный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, член-корреспондент Всероссийского геральдического общества, почетный гражданин города Чебоксары. Он был утонченным мастером-стилистом, эстетом, всегда стремившимся к созданию произведений, пронизанных красотой, изяществом и элегантностью. Помимо государственного герба и флага Чувашии, является автором герба и флага города Чебоксары. 25 марта 2016 года Элли Юрьеву исполнилось бы 80 лет.

«Юрьевым было оформлено более 400 изданий, он изменил художественно-эстетическое лицо чувашской книги. За что бы ни брался, все делал профессионально, изящно. Не зря его называют утонченным мастером-стилистом», — отмечает искусствовед Юрий Викторов, автор монографии «Элли Юрьев. Художник и время.

Напомним, в феврале 1992 года комиссия по культуре президиума Верховного совета Чувашии объявила конкурс, на которой были представлены десятки вариантов государственной символики. Предпочтение было отдано версии флага и герба мэтра геральдики Элли Юрьева. Эксперты отмечали, что символы, созданные художником, многозначительны: они представляют собой колоритные, оригинальные произведения, в которых заключены общая воля, интересы чувашского народа и его самобытность. Исследовали подчёркивали притягательность силы флага, герба и гимна Чувашской Республики. Многие исследователи родного края, а также просто интересующиеся геральдикой, пишут книги, брошюры, статьи об истории отличительных знаков республики, их богатстве и значении.

Цвета государственного флага — желтый и пурпуровый — традиционные цвета чувашского народа. Желтый цвет — цвет Солнца, золото в геральдическом толковании — богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет — один из самых распространенных у чувашей. Он присутствует среди основных элементов народного орнамента. Пурпур в геральдическом толковании — достоинство, могущество, мужество, сила. Верхнее желтое поле флага обозначает пространство под солнцем, населяемое народом Чувашии. Нижнее пурпуровое поле — чувашскую землю. В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, состоящая из древнечувашских эмблем «Древо жизни» и «Три солнца».

Тот же цвет, та же символика чувашского флага фигурируют и на Государственном гербе республики — в обрамлении стилизованных золотых листьев и шишек хмеля. Еще в первом Договоре киевского князя Владимира с Волжской Булгарией в 985 году было сказано: «Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель — тонуть» («Повесть временных лет»). Государственный герб представляет собой щит, обрамленный пурпуровой, подложенной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами «Чăваш Республики — Чувашская Республика». Венчает щит золотая, окаймленная пурпуром, эмблема «Три солнца». Цвета государственного герба, как и флага — желтый и пурпуровый. В центре герба расположена эмблема «Древо жизни».

Государственный гимн Чувашской Республики — символ государства, его суверенитета. Текст гимна выражает три круга образов: пробуждение природы к новой жизни, родные, отец, мать, дети — круг семьи, единение и согласие всех родных в республике.