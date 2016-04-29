Москва, 29 апреля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Москве не производится отключение теплоснабжения по причине того, что в городе еще не установилась теплая погода, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента топливно энергетического хозяйства города Москвы.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Отопление

«По федеральным нормативам, когда среднесуточная температура будет не ниже 8 градусов тепла и будет прослеживаться тенденция повышения, тогда будет производится отключение в домах и учреждениях города», — сообщил сотрудник пресс-службы департамента.

Между тем, по прогнозам Гидрометцентра РФ, в Москве на первых майских праздниках столбик термомера днем будет показывать до +19 гардусов тепла. Весь май температура в столице будет выше +15 градусов.

Читайте также: Москвичам обещают теплый май

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городская система теплоснабжения будет работать в обычном режиме до конца апреля 2016 года. Он отметил, что отключение теплоснабжения в столице происходит поэтапно. В первую очередь перестают отапливать промышленные объекты и жилые дома, затем отключают социальные объекты.

Тем временем в Московской области подсчитали, что положенная по закону температура уже наступила. Так, в области приступили к отключению отопления еще 28 апреля. На данный момент отопление отключили уже в 17 муниципальных образованиях региона.

Причину разницы учета одинаковых температурных показателей в Москве и области пока прояснить не удалось.