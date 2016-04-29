Калуга, 29 апреля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. 30-летний житель Мосальского района Калужской области признан мировым судом виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

tltnews.ru У водителя установлено наличие алкоголя 0,236 мг/л

Как сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Мосальского района Николай Ковалев, установлено, что в марте 2016 года мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем принадлежащим ему автомобиля ВАЗ-21 070 в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудником ДПС. В результате медицинского освидетельствования на состояние опьянения у водителя установлено наличие алкоголя 0,236 мг/л. При назначении наказания судом учтено наличие рецидива преступлений, и неоднократное привлечение обвиняемого ранее к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с лишением права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками Госавтоинспекции было задержано более 7 тысяч нетрезвых водителей

За 2015 год на федеральных автодорогах Калужской области по вине нетрезвых водителей произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 22 человека погибли, 43 — получили травмы. С начала 2016 года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области уже выявлено 89 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения