Калуга, 29 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. 47-летнего житель Калуги обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений на территории Кондровского участкового лесничества в крупном размере.

kaluga24.tv «Черный лесоруб» незаконно срубил в государственном лесничестве 8 сосен.

Как сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Игорь Дорошенко, по версии следствия, мужчина 4 февраля 2016 года в дневное время, находясь в лесном массиве квартала № 97 выдела № 20 Кондровского участкового лесничества, расположенного в поселке Полотняный Завод незаконно срубил 8 деревьев породы сосна, объемом 3,6 кубических метра, чем причинил государственному лесничеству имущественный ущерб на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.