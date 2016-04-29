Барнаул, 29 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В Михайловском районе Алтайского края решили повторить эксперимент: вместо привычной пшеницы — засадить поля земляникой. На площади размеров около 10 гектаров высаживают 120 тысяч корней. Руководитель хозяйства Виктор Дафт сам пригласил съёмочную группу программы «Вести-Алтай», когда убедился в положительных итогах смелого эксперимента.

видеокадр программы «Вести-Алтай» Алтайский фермер вместо привычной пшеницы высадил плантацию земляники

«Три гектара было — до 10-ти дошли, этого достаточно, чтобы закрыть потребности, ну, в дальнейшем будем смотреть», — пояснил он.

Виктор Дафт — заслуженный работник сельского хозяйства. 42 года назад начал работать на полях района трактористом: видел, что пшеница на них даёт урожай совсем небогатый. И с 1992 года, когда стал руководителем хозяйства, он хотел найти этой земле лучшее применение. Похоже, нашёл. Прошлым летом с земляничной плантации собрали больше 35 тонн ягоды — это три гружёных КамАЗа с прицепами, — информируют «Вести».