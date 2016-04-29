Ярославль, 29 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин обратился за финансовой помощью к депутатам областной Думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами участники совещания в городской администрации.

Мэрия просит областных парламентариев помочь с расселением дома на 6-й Железнодорожной, который рухнул от взрыва газа минувшей зимой. Речь идет о софинансировании в размере 100 млн рублей. Депутаты выразили готовность поддержать городские власти и способствовать привлечению федеральных денег.

Второй острый вопрос, по словам участника встречи — депутата Ярославской областной думы Василия Бобкова, касался проблемы с выполнением программы по расселению аварийного и ветхого жилья.

«Проблема с расселением существовала и раньше. Например, когда шло расселение в связи с застройкой на проспекте Ленина, то многие стали регистрировать в своих комнатах как можно больше родственников с тем, чтобы получить большую площадь. Потом закон изменили, и теперь новое жилье предоставляется в зависимости от площади расселяемого жилья.

Но и здесь возникла проблема. По закону новое жилье должно быть благоустроенным, т. е. минимум однокомнатная квартира. А все новостройки начинаются от 30 кв. метров. При том, что расселяемые комнаты в среднем 15 кв. метров, общедомовое не учитывается. Субсидия дается на эти 16 метров. Этих денег, естественно не хватает на покупку однокомнатной квартиры.

Получается мэрию мы, тем самым, загоняем в долги. В год сейчас это 300−350 квартир. Чтобы двигаться надо по 500 семей в год расселять. Для областного бюджета это 100−150 миллионов рублей, но мы должны мэрию поддержать, по крайней мере, тогда программа расселения ветхого и аварийного жилья не встанет на месте. Депутаты обещали помочь. Как это сделать? Выплачивать за дополнительные метры или поддержать субсидией или какой-то иной бюджетный вариант, это вопрос переговоров. Город у нас несколько лет пролетал по программам, в том числе дорожным, все в область отдавали и сейчас пора нажать на город и выравнять эту ситуацию», — рассказал депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.