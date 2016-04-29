Махачкала, 29 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Крупный тайник с вооружением обнаружен в Ахтынском районе Дагестана. В нем находились самодельный миномет и семьдесят минометных мин. Как сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, информация о существовании схрона была получена в результате проведения оперативных мероприятий с одним из арестованных подозреваемых.

skfo.mvd.ru Минометные мины, найденные в тайнике в Дагестане

Тайник находился на окраине одного из сел. Обнаруженные мины были уничтожены на месте. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению владельцев схрона.

Стоит отметить, что правоохранителями почти ежедневно изымаются оружие и боеприпасы в разных районах Дагестана. Так, в городе Каспийске задержана автомашина «ВАЗ-21 093» под управлением местного жителя, в которой было обнаружено и изъято более 150 патронов различного калибра, магазин к АК-74, снаряжённый 30 патронами и миномётный снаряд.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов.