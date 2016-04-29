Барнаул, 29 апреля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Большая часть деревьев, которые накануне, 28 апреля, у кинотеатра «Мир» в Барнауле посадили ветераны Великой Отечественной войны, к сегодняшнему дню исчезла. Расследованием хищения 13 молодых елочек, высаженных в рамках общенациональной акции «Лес Победы», которая проходит по всей России накануне 9 Мая, занялись правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

пресс-центр мэрии Барнаула В центре Барнаула похитили саженцы, высаженные ветеранами ко Дню Победы

По словам главы администрации Железнодорожного района Михаила Звягинцева, всего в рамках этой акции совместно со студентами вузов, ветеранами Великой Отечественной войны, детьми, общественниками, высадили 25 саженцев.

«Тем самым стремились продемонстрировать преемственность, связь поколений, важность сохранения памяти о погибших. Сегодня ночью неизвестными большая часть елей была похищена. Эмоции просто захлестывают. Одно дело если это ошибка, другое — если это специально задуманная и подготовленная акция похищения. Я хочу встретиться с теми, кто это совершил, и посмотреть им в глаза. Необходимо вынести их действия на суд общественности», — заявил глава района.

По данным пресс-центра барнаульской мэрии, активными участниками вчерашней акции по посадке деревьев стали 15 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Барнауле.

«До слез обидно! Это безобразие, неуважение к родному городу, к памяти о Великой Победе. Елочки высаживали люди, которым по 90 лет. Думали ли об этом пакостники? Кто воспитывал этих людей, которые способны совершить подобное? Тем более в дни, когда вся страна готовится к годовщине Победы… Как они живут, любят, улыбаются близким после того, что совершили?» — сожалеет о случившемся председатель городской ветеранской организации Матрена Андрейченко.

Местные власти попросили работников полиции принять самые серьезные меры, направить лучшие силы для расследования и найти злоумышленников.