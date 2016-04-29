Киев, 29 апреля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин, устав от перманентного политического кризиса в стране, решил наведаться с рабочим визитом в Китай.

GoShow Китайский дракон

«Мы готовились к этому визиту в течение длительного времени. Буду работать в течение нескольких дней в Поднебесной», — написал глава украинской дипломатии перед отъездом в своем Twitter.

Поездка длилась 2 дня — 27 и 28 апреля. Глава МИД Украины встретился с китайским коллегой Ван И. Согласно официальному сообщению пресс-службы украинского Кабмина, главный итог визита следующий — Китай подтвердил свою поддержку «территориальной целостности Украины». Кроме того, дипломаты договорились о либерализации визового режима и обсудили перспективы реализации совместных экономических проектов. Отдельно подчеркивается, что во время встречи сторонами было высказано убеждение — стратегические отношения между Украиной и Китаем не зависят от «третьих лиц».

«Мы хотим развивать с Украиной отношения дружественного сотрудничества», — заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В копилке украинско-китайских отношений весьма причудливая солянка из перспектив и провалов.

Так, общий объем товарооборота в 2015 году, по данным Китая, составил 7,07 миллиарда долларов — это на 17,6% меньше, чем в 2014 году. При этом сотрудничество явно неравное. Китай для Украины — один из крупнейших торговых партнеров, на Китай приходится 8,2% внешней торговли Киева. А вот Украина для Китая — всего 0,18% внешнего оборота.

Например, Украина надеется, что Китай поможет в строительстве высокоскоростных железных дорог.

«Готовим для подписания меморандум с одним из крупнейших китайских инвесторов, в первую очередь ТЭО скоростного железнодорожного сообщения в направлении Киев — Львов — Варшава — Берлин, а также Киев — Одесса с продолжением в Крым, когда он будет возвращен Украине», — сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На столь позитивном фоне сразу вспоминается злосчастный так называемый шелковый поезд в объезд России, уехавший с Украины в Китай 15 января и вернувшийся лишь в середине апреля, причем пустым. Более того, при проигрыше по срокам он оказался вдвое дороже российского маршрута. Для киевских амбиций это был достаточно болезненный удар.

Но при этом именно Китай на данный момент занимает первое место по объему экспортных грузоперевозок с Украины, информирует министерство экономического развития и торговли Украины,

«В 2015 году объем грузоперевозок между Украиной и Китаем составил 25,48 миллиона тонн, что на 11% больше, чем в 2014 году, а сегодня Китай занимает первое место по объему экспортных грузоперевозок из Украины. При этом запуск контейнерных грузоперевозок в рамках китайского транзитного проекта «Шелковый путь» позволит значительно нарастить объем экспорта из Украины в Азию», — отмечало ведомство.

Что касается сельского хозяйства — недавно Китай начал импорт украинской молочки.

«Так, в декабре 2015 году четыре отечественных предприятия получили ветеринарные сертификаты на экспорт молока и молочной продукции в Китай, а в январе 2016 года такие сертификаты получили еще два предприятия. Продуктовая линейка, направленная на экспорт, представлена сухим молоком, молочной сывороткой и творогом», — говорил в феврале тогда еще министр аграрной политики Алексей Павленко.

Но, например, от украинской кукурузы Китай понемногу отказывается. «Если в 2014—2015 маркетинговом году наша страна отгрузила в Поднебесную 4,3 миллиона тонн, то в этом (заканчивается в июле 2016 года) — всего 1,8 миллиона тонн. Всего выделена годовая квота 2,3 миллиона тонн», — говорит аналитик агентства «Украгроконсалт» Елизавета Малышко. Дело в том, что Китай накопил значительный резерв зерна, которого хватит минимум на год.

Всего же в 2015 году Украина поставила Пекину сельскохозяйственной продукции на 1,2 млрд долларов, и это вдвое больше, чем в 2014 году.

При этом развивать отношения с Китаем Киев активно планировал еще при президентстве Виктора Януковича. Тогда, в частности, обсуждалось строительство глубоководного порта в Крыму с несколькими терминалами и зерновым хранилищем общей стоимостью 3 млрд долларов, однако по понятным причинам этот проект утратил актуальность.

Кроме того, в 2013 году Киев подписал с Китаем соглашение о выделении 3 млрд долларов на закупку китайских товаров и техники. Взамен Украина обязалась поставить Китаю зерно. Однако здесь дело как раз застопорилось, и в 2015 году Китай даже обращался в Лондонский арбитражный суд.

В 2013 году по контракту Киев должен был поставить 4 млн тонн зерна в Китай. Фактически поставили 530 тыс. тонн. В 2014 году — реальный объем поставок — 1,48 млн т при контракте на 4,25 млн тонн. Лишь в результате длительных переговоров Киев пообещал выполнить условия контракта.

В 2015 году украинская власть сообщила о еще одном крупном инвестиционном проекте. Китайская компания CITIC ConstructionCo. Ltd подписала с Украиной меморандум о выделении займа в размере 15 млрд долларов на строительство доступного жилья.

«Меморандум предусматривает развитие государственной жилищной политики, строительство доступного жилья, формирование фонда социального жилья, развертывание молодежного жилищного строительства, кредитование индивидуальных сельских застройщиков, реализацию инфраструктурных проектов», — сказали в правительстве.

Но дальше меморандума дело предсказуемо не продвинулось.

Есть и перспективный энергетический проект — именно Китай собирался кредитовать процесс газификации угля на Украине. Соответствующие соглашения между украинским Минэнерго и Госбанком развития Китая были подписаны летом 2012 года. Тогда в Киеве прогнозировали, что реализация проектов позволит сократить потребление импортного природного газа более чем на 3 млрд кубометров и сэкономить ежегодно $1,5 млрд. В прошлом году стороны вернулись к вопросу, обсуждался кредит для Украины в размере почти $3,6 млрд. Предполагалось, что на эти деньги будут модернизированы украинские ТЭС и ТЭЦ и построены мощности для производства из украинского угля синтез-газа для нужд химических предприятий и населения, и проекты позволят создать дополнительно около 5 тыс. рабочих мест, обеспечить стабильный сбыт украинского угля, что сохранит до 20 тыс. рабочих мест для шахтеров. Однако и здесь дальше предварительных договоренностей дело пока не пошло, однако и аннулирования соглашений не последовало.

В апреле 2016-го китайская госкорпорация CNBM International сообщила о готовности продолжать инвестиции в украинскую энергетику. При некоторых условиях.

«Мы давно начали работать на Украине, и мы верим в вашу страну и ее успешное экономическое развитие. Но часто декларации украинской власти остаются только словами. Для улучшения инвестиционного климата необходимы реальные действия. Главные принципы: единые правила игры для всех, стабильность законодательства, защита вложенных в экономику средств», — сказал глава правления корпорации Джейсон Джанг.

Компания известна тем, что уже принесла в страну около миллиарда долларов инвестиций и построила крупные солнечные электростанции в Одесской области. А вот украинская власть пока единых правил игры не выработала.

Тем не менее в Пекине уже предлагают думать о создании зоны свободной торговли с Киевом.

«Необходимо начинать диалог о создании зоны свободной торговли. Китайский инвестор сохранил уверенность в украинском рынке. Ни один из инвесторов за последние 2−3 года никуда не ушел. Ни один из договорных проектов не умер. Они живы, но я хочу, чтобы они активно работали. Украина расположена географически очень удачно: в самом центре Европы. Особая ценность — интеллектуальный ресурс. Нужно думать, что будет через 10−20−30 лет», — заявил посол КНР на Украине Чжан Сиюнь.

2 апреля президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно официальной информации, ключевой темой переговоров стало именно торгово-экономическое сотрудничество. «Главы двух государств обсудили вопросы активизации сотрудничества Украины и КНР, проведение украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», — говорилось в сообщении пресс-службы президента Украины.

Украина действительно может быть интересна сегодня Китаю именно за счет своего географического расположения и дешевой даже по китайским меркам рабочей силы. Такое мнение в комментарии ИА REGNUM высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Для сотрудничества между Украиной и Китаем есть практически неограниченные возможности. Мы очень интересны друг для друга. Украина, прежде всего, интересна Китаю как площадка для производства и потом продажи продукции на европейском рынке. У нас есть комбинация всех основных ресурсов, дешевая рабочая сила, географическое положение, логистические узлы. И рынок Европы — на сегодня по-прежнему наиболее объемный и платежеспособный рынок в мире. Для китайских производителей мы интересны в первую очередь как производственная площадка. Кроме того, Китай может интересовать украинская аграрная продукция. Китайский рынок из-за огромного населения очень объемный, и Китай не обеспечивает собственных нужд в аграрном секторе. Восстановление так называемого Шелкового пути также удобнее всего делать, включая территорию Украины, но для этого необходимы серьезные объемы движения продукции в обоих направлениях», — заявил эксперт.

По мнению Новака, остатки госсобственности, которую на Украине еще можно приобрести, также могут быть интересны китайским корпорациям.

«Но здесь зависит, как пройдет этот процесс приватизации. Будет ли он открытым и публичным с доступом всех желающих принять участие в приватизации того или иного объекта. До сегодняшнего дня это был закрытый процесс для закрытого клуба. Если же она будет открыта, есть шанс, что некоторые китайские компании заинтересуются некоторыми украинскими активами», — сказал эксперт.