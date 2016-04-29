Ярославль, 29 апреля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Жители Ярославля собирают подписи под петицией в защиту Павловской рощи от застройки. Петиция адресована Правительству Ярославской области и размещена на сайте Change.org, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент свои подписи под обращением поставили уже более 270 человек.

Автор петиции отмечает, что Павловская роща — единственный парк Дзержинского района и излюбленное место отдыха его жителей. Автор подчеркивает, что горожане «любят рощу и готовы бороться за молодые березы и чистый воздух». Кроме того, роща является тренировочной базой СДЮСШОР.

«Ежегодно в городе растет площадь застройки, а территория «зеленых легких» города уменьшается. Для крупного и одновременно промышленного города данная тенденция не допустима. Уже в 2013 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования составляла 20 кв.м. на 1 жителя города (по нормативу 16 кв. м/чел). Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города составляет 31%, что ниже 40%, предусмотренных п.4.1 СкиП2.07.01−89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Допустив застройку общей, принадлежащей всем и каждому, территории, вы ограничите наши социальные права на отдых. Вы нанесете ущерб экологии района, а в целом и всего города. Мы хотим дышать чистым воздухом! Помните: разрушить легче, чем построить! Получив разовое обогащение от продажи земель, город потеряет лицо, а руководство города свою репутацию», — говорится в тексте петиции.

При этом накануне, 28 апреля, ярославцы выразили протест застройке участка рощи в ходе общественного обсуждения проекта экологической экспертизы, представленной застройщиком. Люди проголосовали против проекта и организованно подали в администрацию сотни подписей в защиту парка.

Павловский парк — памятник природы регионального значения, является особо охраняемой территорией. С инициативой застройки участка парка выступило ООО «Золотое Кольцо», аргументировав свою позицию тем, что участок находится у него в собственности с 2012 года.