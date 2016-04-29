Барнаул, 29 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая проходит торжественное собрание, посвященное 65-летию краевой писательской организации. Поздравить писательскую организацию с юбилеем прибыли сотрудники библиотек, музеев, представители органов власти, известные деятели культуры. Об этом информирует региональное управление по культуре.

личный архив Анатолия Кирилина Алтайские писатели: Наталья Николенкова, Александр Строганов и Анатолий Кирилин, Михаил Гундарин

«История организации богата на имена, свершения, традиции. Ранее и по сей день писательская организация Алтайского края считается одной из сильных в Союзе писателей России во всех отношениях», — отмечает руководитель краевой писательской организации Анатолий Кирилин.

История писательского объединения началась с решения, принятого исполкомом Краевого Совета народных депутатов 28 апреля 1951 года. Первым руководителем организации стал известный поэт, первый и единственный на тот момент на Алтае член Союза писателей СССР Иван Фролов. В разные годы ответственными секретарями писательской организации были такие известные литераторы, как: Марк Юдалевич, Николай Дворцов, Иван Кудинов, Лев Квин, Игорь Пантюхов, Евгений Гущин, Владимир Свинцов и другие.

На сегодняшний день в состав краевой писательской организации входят более 50 человек. Писатели Алтая активно занимаются просветительской и издательской работой, являются инициаторами и участниками многих культурно-массовых мероприятий.

В рамках юбилейного мероприятия будут вручены членские билеты Союза писателей России еще 4 алтайским литераторам: Елене Рябовой, Ольге Исуповой, Ольге Кан и Евгению Ермакову.

Также будут вручены Почетные грамоты Союза писателей России, «Медали В.М. Шукшина», награды управления Алтайского края по культуре и архивному делу.