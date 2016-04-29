Москва, 29 апреля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. 45% жителей России считают труд делом, за которое должны платить, и чем больше, тем качественней будут усилия (62%). В 1991 году понятия труд и работа значили одно и то же для половины жителей страны. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Волков. Первая зарплата. 1946

Финансовое вознаграждение считали лучшим стимулом к работе 59% респондентов. А вот неприятной необходимостью 25 лет назад труд называли в 2 раза реже, чем теперь (7% в 1991 г. против 14% в 2016 г.).

Среди молодежи от 18 до 24 лет доля тех, кто хотел бы совсем отказаться от работы, составляет всего 5%, к 44 годам эта цифра увеличивается более, чем вдвое (12%), а к 60-ти годам — в семь раз (35%).

Люди с хорошим материальным положением готовы трудиться с большим рвением, чем те, кому денег недостаёт — только 8% обеспеченных готовы отказаться от работы, тогда как среди респондентов с плохим финансовым положением эта доля составляет 18%.

На эффективность труда, помимо денежного вознаграждения, сегодня больше всего влияют условия труда — 28% респондентов признались, что могли бы работать лучше на своем месте. Наиболее остро эта проблема стоит для жителей малых городов (37%) и для москвичей и петербуржцев (29%).

Опрос проведен 23−24 апреля 2016 года. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.