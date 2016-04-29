Москва, 29 апреля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Brent продолжила обновлять максимумы, достигнув отметки 47,41 долл./барр., причем единственным драйвером, который на текущий момент можно назвать, является ослабление позиций доллара США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

gazprom.ru Нефтяная платформа

«Но всё же главным фактором поддержки остается спекулятивный спрос и рыночные настроения. Инвесторы явно намерены дотянуть до Brent до 50 долл./барр., после чего, видимо все успокоятся, а нефть войдет в новый диапазон на более высоких уровнях. Вероятнее всего ограничен он будет отметками 45,00 — 50,00 долл./баррель», — сказала Афанасьева.

Читайте также: «Упавшую нефть подобрали»

«На сегодня главным тестом для актива может стать поздняя публикация отчета от Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Учитывая рыночные настроения, дальнейшее снижение показателя может только ускорить движение Brent вверх к намеченной верхней границе предполагаемого диапазона», — предположила эксперт.

Читайте также: Brent 29 апреля торгуется выше $48 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 апреля, баррель Brent поднялся выше отметки в $48, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж. По состоянию на 7:51 мск котировки фьючерсов на нефть Brent выросли на 1,974% и достигли $48,13 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $46,01 за баррель (+1,478%).