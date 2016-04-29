Барнаул, 29 апреля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Посольстве России в Пекине состоялось заседание Экономического совета с участием представителей российских производителей продукции сельского хозяйства и продуктов питания, сотрудников профильных отделов Посольства и торгового представительства России в Китае. Обсуждали перспективы и проблемы входа и продвижения на китайском рынке российской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Подробности сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Пейзаж китайского художника Hong Leung

В заседании участвовала генеральный директор пекинской компании «Алейка» Елена Щербинина. Компанию эту в 2007 году для продвижения на территории Китая и других стран Юго-Восточной Азии муки, крупы, макаронных изделий, подсолнечного масла и зерновых хлопьев учредило ведущее зерноперерабатывающее предприятие России «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова. Обсуждали актуальные вопросы таможенного, тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля в Китае, текущего состояния китайского рынка и возможностей для развития на нем российских компаний.

Отмечается, что в ближайшее время Россельхознадзор и Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая проведут переговоры по широкому спектру вопросов доступа сельскохозяйственной продукции на рынки обеих стран. Торговый представитель России в Китае Алексей Груздев отметил, что с учетом высокой степени актуальности в двусторонних торгово-экономических отношениях вопроса взаимного доступа на рынок, специально создан механизм консультаций для максимально скоординированных решений вопросов по зависшим направлениям.

Ожидается, что в этом году в Китае откроют Торговый дом России. Этот проект реализуют совместно Министерство экономического развития и Российский экспортный центр. Предполагается, что открытие Торгового дома позволит увеличить количество поставляемой в Китай российской продукции.

В 2014 году Администрация региона и Союз зернопереработчиков Алтая уже инициировали принятие процедуры оформления права доступа на рынок Китая мукомольно-крупяных продуктов, шротов и жмыха, произведенных предприятиями края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема в том, что в Китае на ввоз муки существует квота, получить которую иностранной компании невозможно. Но алтайские власти и производственники уже предприняли рад шагов для решения этой проблемы.