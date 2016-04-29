Магас, 29 апреля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Ингушетии память ликвидаторов последствий аварии на атомной станции в Чернобыле увековечили в монументе. Памятник установлен на Мемориале памяти и славы Ингушетии. Его открытие состоялось вчера, 28 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

ingushetia.ru Памятник героям-чернобыльцам в Ингушетии

Монумент, посвященный ликвидаторам страшной техногенной катастрофы, был создан на средства местных меценатов и пожертвования самих членов организации «Союз чернобыльцев».

В церемонии открытия памятника приняли участие ликвидаторы последствий катастрофы — жители Ингушетии, их родные и близкие, представители органов власти, общественных организаций, силовых структур, учащиеся школ. Мероприятие по традиции было начато с минуты молчания в память о жертвах чернобыльской аварии. Почетное право открыть памятник было предоставлено главе Ингушетии, председателю ингушской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» и дочерям погибших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что большинство ликвидаторов последствий аварии отправлялись на Чернобыльскую атомную станцию добровольно. Благодаря их мужеству, героизму и стойкости удалось сохранить огромное количество жизней, минимизировать распространение радиоактивных веществ на другие регионы, отметил глава. Он поблагодарил героев-чернобыльцев за их подвиг, вручил им благодарственные письма и пожелал всем здоровья.

Отметим, в Ингушетии в настоящее время проживают 200 участников ликвидации аварии в Чернобыле. Авария на атомной электростанции произошла 30 лет назад, в 1986 году. Взрыв прогремел в ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке атомной электростанции. Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие около 600 тысяч человек из разных регионов СССР.