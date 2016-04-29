Красноуфимск, Свердловская область, 29 апреля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области провела проверку по факту появления публикаций в СМИ, в которых указывалось о переносе посвящённых Дню Победы торжественных мероприятий в селе Ключики на 8 мая. В результате начальнику территориального отдела администрации Красноуфимска объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о воинской славе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту ИА REGNUM.

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Информация о том, что официальные празднования Дня Победы в селе проходят накануне Дня Победы, появилась после того, как сельский активист обратился к свердловским общественникам с просьбой разобраться в ситуации. Представители ОНФ выехали в село и попытались прояснить вопрос с сельской администрацией.

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После проведённых переговоров общественники приняли решение написать официальное обращение на имя губернатора Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации. Выяснилось, что официальные празднования в селе проходят 8 мая уже 15 лет, а на День Победы сельчане отправляются в районный центр или на кладбище, где похоронены их родственники, ветераны войны.

В свою очередь сельская администрация назначила внеочередное заседание расширенного общественного совета, на котором был поставлен вопрос о проведении торжественных мероприятий. На собрании присутствовали руководители местных предприятий и организаций, предприниматели — всего 24 человека. В результате большинством голосов было принято решение о проведении официального митинга, как и в прошлые годы, 8 мая в 18:00. Всем желающим провести мероприятия 9 мая будет организована площадка ориентировочно в 10:00. А на следующем большом сельском сходе, на котором присутствует не менее половины жителей, будет назначена дата празднования в 2017 году, сообщает КСК66.

Сельский учитель Андрей Хохряков, который настаивает на проведении официальных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 9 мая, заявил, что общественный совет был созван администрацией для оправдания своих незаконных действий. Он указал, что на собрании помимо местных жителей присутствовали также и гости, а на сторонников проведения торжеств 9 мая оказывалось давление.

Общественник отметил, что выступающие за празднование 9 мая сельчане не намерены прекращать борьбу за «День Победы». Они продолжают настаивать на обязанности администрации Красноуфимского района организовывать празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая каждого года на вверенной им территории в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года, а также в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в Российской Федерации.

Также они требуют обеспечить на 9 мая автобусами проживающих на территории села Ключики Красноуфимского района Свердловской области на постоянной основе, с целью беспрепятственного посещения захоронений усопших, в том числе в годы Великой Отечественной войны на территории Красноуфимска и деревни Подгорная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос празднования Дня Победы 9 мая не праздный. Так, в Уфе власти планировали провести шествие «Бессмертного полка» 6 мая, а не 9 мая, что вызвало возмущение общественности. Вопрос решился благодаря президенту Владимиру Путину на форуме ОНФ в Йошкар-Оле.Отвечая на вопрос волонтера из Башкирии Александра Юдина, станет ли шествие «Бессмертного полка» традиционной народной частью парадов Победы в нашей стране, глава государства сказал, что эта инициатива «родилась изнутри, из народа, она не была какой‑то административной задумкой» и она не должна быть «забюрокрачена».

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