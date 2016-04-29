Вашингтон, 29 апреля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года впервые с 1996 года началось сокращение на рынке смартфонов: продано на 10,4 млн девайсов меньше (-3%), чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Strategy Analytics.

123hdwallpapers.com Смартфоны

Всего с января по март было продано 334,6 млн устройств. Лидером продаж не смотря на сокращение доли рынка (с 24% до 23,6%) по-прежнему является Samsung Electronics Co, продано 79 млн девайсов этой марки (-4,5%).

Продукция Apple показала снижение продаж на 16% до 51,2 млн девайсов, доля компании на рынке сократилась с 17,7% до 15,3%.

По мнению экспертов Strategy Analytics, падение продаж связано с перенасыщенностью самого большого в мире рынка смартфонов — китайского, и с ростом обеспокоенности потребителей состоянием глобальной экономики.

Отмечается, что на российском рынке продажи смартфонов сократились на 3%, при этом объём рынка вырос.