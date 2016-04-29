Казань, 29 апреля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В центре Казани проводятся плановые работы, в связи с которыми рабочие срезают слой недавно уложенного асфальта, сообщает 29 апреля интернет-издание «Реальное время» со ссылкой на источник в исполкоме города.

Иоганн Баптист Ламип Стариший. Портрет Григория Потёмкина. 1791

Интересно, что дорожное покрытие уложили в середине апреля, незадолго до посещения столицы Татарии президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.

О дорожных работах на улице Островской и прилегающих к ней улицах накануне, 28 апреля, сообщили журналистам автовладельцы.

Один из очевидцев отметил, что по сравнению с другими городскими дорогами состояние улицы Островского было не превосходным, но вполне допустимым. Позже улица попала в список потенциальных маршрутов президента, и асфальт на ней был обновлен.

В исполкоме Казани сообщили, что с визитом Путина ведущийся ремонт дороги не связан.

«Там был уложен верхний слой асфальта, а сейчас проводят работы по восстановлению коммуникаций — люков и ливневок, для этого часть асфальта, видимо, срезают. После этого приступят к укладке верхнего слоя», — пояснил изданию представитель пресс-службы исполкома города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2016 года президент России прибыл в Казань с рабочим визитом. Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и принял участие в церемонии открытия европейского первенства по дзюдо.