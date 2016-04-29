Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Российский проект заявления, которое содержит призыв к полному выполнению Минских соглашений и требование скорейшего расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, не был поддержан Советом безопасности ООН. Причина в том, что в российском документе нет предложений по судьбе украинской диверсантки Надежды Савченко и по Крыму, передают «Вести».

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Подготовленный российской стороной документ был представлен на заседании представителем России в ООН Виталием Чуркиным. Делегации США, Великобритании, Франции и Украины выступили против заявления.

Чуркин сделал заявление, что ситуация на Украине не может быть урегулирована без выполнения Минских договорённостей. Он также отметил, что вопрос Крыма является внутрироссийским. Стоит отметить, что заседание прошло в Нью-Йорке по инициативе Украины.