Хельсинки, 29 апреля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес вновь выступил в роли диджея, встав за диджейский пульт в клубе Kaiku в Хельсинки (Финляндия), сообщает газета Postimees.

‏@RadioHelsinki Kaiku

В своем выступлении он представил свои любимые хиты 1960−1970-х годов. Зрители услышали песни Дэвида Боуи, The Beach Boys, The Who, Ramones, New York Dolls и других популярных исполнителей. Уточняется, что все вырученные от концерта средства перечислены в фонд помощи больным детям.

Зал в клубе был полон, отмечает издание. Ильвес был одет в черную кожаную куртку, белые кроссовки, а на шее он повязал галстук-бабочку.