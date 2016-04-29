Южно-Сахалинск, 29 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В южных районах острова Сахалин в связи с прохождением циклона ожидаются обильные осадки и сильный ветер, в руководстве районов предупреждены о надвигающейся непогоде, сообщает 29 апреля пресс-центр МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шишкин. Зима

«По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 30 апреля на территории Корсаковского, Долинского районов и в г. Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег, (17−19 мм за 12 часов), усиление ветра до 18−23 м/с, а так же на территории Южно — Курильского и Курильского районов прогнозируется усиление ветра 33−38 м/с (ураган), ночью сильные осадки (15−49 мм)», — говорится в сообщении.

Обстановку, связанную с прохождением циклона, контролирует Главное управление МЧС России в регионе.

Населению указанных районов в МЧС советуют не выезжать из населенных пунктов, находиться на постоянной связи с близкими, на время отказаться от рыбалки, охоты и туристических походов.

Кроме того, гражданам нужно опасаться обрывов проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений. В случае возникновения ЧП — немедленно обращаться в экстренные службы.