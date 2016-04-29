Пекин, 29 апреля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Руководство нефтегазовой компании PetroChina сообщает о рекордных убытках в I квартале 2016 г. Главной причиной финансовых потерь PetroChina стало резкое снижение мировых цен на нефть.

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По данным Шанхайской фондовой биржи, чистые убытки PetroChina за первые 3 месяца 2016 г. составили 13,78 млрд юаней ($2,13 млрд), пишет «Чжунго синьвэнь».

«Падение цен до среднего уровня в $27 за баррель значительно сказалось на прибыли компании. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цена на нефть снизилась на 44,2%. Стоимость кубического метра природного газа снизилась на 21,7% и составила всего $4,88», — сообщается в отчете.

По словам представителя корпорации, в настоящий момент ситуация значительно улучшилась. Цена на нефть стабилизировались, что в свою очередь увеличило выручку PetroChina. В марте экономические показатели улучшились, в апреле наблюдается положительная динамика.

PetroChina —китайская нефтегазовая компания, созданная как часть китайской государственной корпорации CNPC в ноябре 1999 года. В ходе реструктуризации CNPC в состав PetroChina были переведены активы по добыче, переработке, нефтехимии и природному газу. Контрольный пакет акций PetroChina принадлежит CNPC.