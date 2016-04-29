Вашингтон, 29 апреля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В США Верховный суд одобрил поправки в законодательство, согласно которым суды смогут давать следственным органам санкции на доступ к любым компьютерам, в том числе и находящимся за рубежом, сообщает Reuters.

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Ранее в США судьи могли выдавать санкции на доступ полиции и спецслужб только к тем компьютерам, которые расположены в их юрисдикции. Теперь решение председателя Верховного суда Джона Робертса должен утвердить Конгресс.

Соответствующие поправки в законодательство могут быть внесены до 1 декабря 2016 года. Однако, если к этому времени изменения в федеральные законы не будут внесены законодателями, решение ВС автоматически вступит в силу.