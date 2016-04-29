Москва, 29 апреля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Евросоюз не в состоянии принять решения, которые помогли бы урегулировать проблему с беженцами, а пересмотр соглашений с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом не приведет к желаемому результату. Об этом 28 апреля говорили участники программы «Право голоса» на ТВЦ.

коллаж ИА REGNUM Программа «Право голоса» на канале ТВЦ 28 апреля

В Европейском союзе не знают, каким способом защитить себя от мигрантов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в этом вопросе совсем не помощник — он ведет себя как торговец и пользуется своим положением на все сто процентов. Выполнив его требование отдать под следствие комика Яна Бемермана, оскорбившего первое лицо Турции, канцлер ФРГ Ангела Меркель значительно уронила свой рейтинг популярности. Тем временем турецкие пограничные войска продолжают расстреливать сирийских женщин и детей. О том, как ЕС оказался в зависимости от Турции и к чему это может привести, рассуждали на передаче «Право голоса».

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Заместитель председателя Государственной думы Александр Романович уверен, что ЕС, и в частности Германия, капитулируют перед проблемой миграционного кризиса. «На самом деле, их потуги не решат этот кризис. Европейцы делают ставку на то, что им, возможно, выгодно так поступать, потому что с Эрдоганом можно сотрудничать. Больше того, скажу, что в противовес России они делают все для того, чтобы сотрудничать с Эрдоганом, у которого руки, можно сказать, по локоть в крови», — подчеркнул Романович.

В двойных стандартах, по его словам, были замечены оба: и Ангела Меркель, и председатель Евросовета Дональд Туск. «Они глаза закрывают, или у них окулист один, который в Вашингтоне их лечит», — иронизирует эксперт.

Ведущий Роман Бабаян процитировал два противоречивых заявления Туска, сделанные им с разрывом в одни сутки — 22 и 23 апреля: «Вначале он заявляет, мол, Европа не должна отдавать ключи от своей безопасности Турции. То есть у него есть какие-то сомнения: нужно ли вот так сотрудничать. А 23 апреля тот же самый Туск говорит совершенно другое. Говорит, что лично он считает Анкару идеальным примером для остального мира в вопросе обращения с беженцами. Говорит, что никто не должен учить Турцию, что ей делать, и заявляет, что гордится турецкими партнерами. Что происходит? На территории Европы он делает одно заявление, а затем следует диаметрально противоположное. Он что, думает, что в Европе никто не в курсе, что он сказал в Турции или наоборот? Европа просто в растерянности на самом деле».

В том, что Эрдоган еще будет предъявлять свои условия Германии и Евросоюзу, уверен заместитель секретаря общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. «Давайте вспомним, с чего все это началось? С того, что госпожа Меркель сказала: «Что вы тут шикаете? В Евросоюзе живет 500 миллионов человек. А речь идет о том, что переселятся к нам ну, может быть 5 миллионов. Это же совсем ничего — они быстро растворятся, они у нас будут настоящие европейцы, и проблем вообще никаких не будет». После этого начались все проблемы. Я не буду их перечислять — они известны. Но вот что любопытно. Все забыли, что в международном гуманитарном праве беженец — это человек, который бежит от трагедии (войны, голода, режима), от тех вещей, от которых нормальные люди и должны бежать. Поэтому не случайно ни одно учреждение ООН, вместе с генсеком включительно, не заявили, что они поддерживают вот эту политику ЕС по соглашению с Турцией и беженцами. Посмотрите, что делается? Происходит настоящая торговля людьми!» — полагает Сергей Орджоникидзе. Он напомнил, что беженцы есть во многих регионах, в том числе в Россию бегут украинцы: «По этой логике получается, что мы должны с Украины каких-то пару или тройку миллиардов за беженцев потребовать? Ну-ка, давайте, ребята, денюжки за благоустройство ваших граждан, а то мы, смотрите, что с ними сделаем!» Позицию Турции в этом вопросе Сергей Орджоникидзе считает шантажом: «Сегодня Эрдоган требует 3 миллиарда. Неизвестно, сколько еще он завтра потребует. А в реальном плане ничего не происходит. Более того, в политическом плане он ведь чуть НАТО не втянул в войну с Россией. Это что? Теперь говорит, что хочет в Евросоюз: «Вы мне заплатите как можно больше миллиардов, а потом примите меня в ЕС, дайте мне свободный въезд на территорию, и тогда вы будете жить хорошо». Это шантаж называется!»

Для решения проблемы миграционного кризиса доцент РГГУ Сергей Серегичев предложил создать в Евросоюзе «прополицейское административное пространство».

«Если не идти на соглашения с Турцией, остается два варианта: либо депортация, либо жесткая подконтрольная ассимиляция. То есть надо ввести правило: если беженцы соблюдают правила, учат языки, работают, не нарушают законов, они будут жить здесь. Но если ты при этом торгуешь наркотиками, занимаешься проституцией, угоняешь машины и так далее — ты попадаешь в тюрьму, а оттуда тебя депортируют. Но при этом тебе запрещен пожизненный въезд в Евросоюз. А если ты все-таки посмеешь вернуться — получишь пожизненный срок», — заявил Сергей Серегичев.

Он полагает, что только такие жесткие меры помогут навести порядок. И сделать это придется в нарушение правил Евросоюза. «Евросоюз — это свободное перемещение людей, капиталов и так далее. Если мы, в рамках новой политики по ассимиляции беженцев, вводим полицейский контроль, значит, мы вводим пограничный контроль между странами Евросоюза и, тем самым, нарушаем основные правила Евросоюза. Проблема в том, как убедить ЕС это поддержать. Об этом уже стали задумываться и в Германии, и в Скандинавии, и во Франции. Надо создавать в Европе единое прополицейское административное пространство, которое будет отслеживать всех беженцев: обязательно их регистрировать, со всех обязательно снимать биометрические показатели. Да, это будет нарушение, но принять такую программу можно лет на 10, потом, как только система пограничного контроля на внешних границах ЕС эффективно заработает, то можно будет постепенно ослаблять давление внутри», — озвучил идею Серегичев.

Заместитель директора ИНИОН РАН, президент ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина тоже отметила затянувшийся процесс принятия решения Евросоюзом.

«Эрдоган действует в лучших традициях османской дипломатии и использует ситуацию в свою пользу на 100 или даже 120 процентов. Проблема — в принятии решения на уровне Евросоюза. Из 28 стран ЕС пока только 16 готовы заплатить Эрдогану. На самом деле, здесь очень важно выяснить, как на самом деле будет дальше идти процесс принятия решений в Евросоюзе. Пока они пробуксовывают», — полагает Пархалина.

Она напомнила также, что проблема с беженцами — это вызов не только сегодняшнего дня, но и вчерашнего. «Какое-то время назад почти все европейские лидеры признали провал политики мультикультурализма. Даже те, кто приехал в Европу из стран Ближнего Востока и Африки несколько десятилетий назад и достигли 10 процентов населения страны (это есть статистика), поведенчески абсолютно меняются. Давайте не будем забывать, что именно дети и внуки тех, кто приехал в Европу, взрывали Мадрид, Лондон, Париж и жгли машины. Поэтому, на самом деле, это очень серьезный вызов», — полагает Пархалина.

Дальнейший прогноз развития событий прозвучал в словах Сергея Орджоникидзе: «Главная ошибка многих экспертов в том, что они думают: лидеры европейских государств — вечны. Я же считаю, что им осталось очень недолго «руководить» процессом, в результате которого Европа по существу становится частью исламского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию. Но уже в апреле последовало заявление, что Турция не планирует соблюдать условия соглашения о мигрантах с Европейским союзом (ЕС) в случае, если Брюссель не выполнит свое обещание о введении безвизового режима. В ночь на 17 апреля пограничные войска Турции вновь расстреляли граждан Сирии, пытавшихся пройти через границу по горной дороге: были убиты не менее восьми человек, — в основном это женщины и дети. По данным Times, с декабря 2015 года жертвами турецких пограничников стали не менее двух десятков человек.