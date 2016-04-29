Благовещенск, 29 апреля, 2016, 08:43 — ИА Регнум.



vostokdrom.ru Первый пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный

Ростислав Гольдштейн, член Совета Федерации России от Еврейской автономной области, выразил надежду, что 28 апреля — день успешного ввода в эксплуатацию космодрома «Восточный» — когда-нибудь станет национальным праздником — Днём возрождения будущего России.

«28 апреля не просто ракета полетела, и не просто новая стартовая площадка открылась, — полагает сенатор. — Конечно, можно говорить, что это просто символ, но это удивительный и красивый символ: на территории России теперь есть полноценный гражданский космодром. Не просто «гражданский» в смысле «не военный» — он действительно вносит новое содержание в наше гражданское самочувствие, добавляет нашему российскому гражданству космическое измерение».

«Совсем недавно мы вроде бы прощались с прошлым — со станцией «Мир», с «СССР, который мы потеряли», как до того — с «Россией, которую мы потеряли», — напоминает Ростислав Гольдштейн. — А вместе с этим прошлым от нас уходило будущее. То будущее, которое провидели Сергей Павлович Королёв и Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 г. То будущее, которое раньше — в 30-х гг. прошлого века — провидел и строил Отто Юльевич Шмидт, создатель и первый руководитель Главсевморпути СССР. То будущее, которое в 1907 г. хотел для Великой России — взамен великих потрясений — Пётр Аркадьевич Столыпин».

«Они приходили друг другу на смену — растратчики нашего будущего, — говорит Гольдштейн. — Те, кто, используя энергию и энтузиазм великого народа, топил Советский Союз в приписках и победных реляциях, подрывая его экономическую и военную мощь бестолковыми рапортами к очередному съезду или празднику. Кстати, что очень порадовало — это спокойная сосредоточенность после сбоя, случившегося вчера во время подготовки к запуску: не стали гнать, рисковать, всё перепроверили и со всем справились. Очень важно при этом, что разгильдяйство назвали своим именем и припечатали — а то рисковали бы, как после некоторых советских «успехов», проснуться утром в другой стране, у которой главный космодром находится за границей».

«Потом на смену советским номенклатурным мастерам приписки пришли демократизаторы и приватизаторы, которые, обманув стремившийся к свободе народ, попытались построить на обломках империи что-то вроде «баньки с пауками», раздербаненной во имя якобы рыночных, а на самом деле базарных, ценностей, и оставить нас без таких совершенно ненужных им излишеств, как космос, армия, будущее, гордость за страну и гражданское достоинство, — уверен член Совета Федерации. — И вот сегодня мы можем благодарно «выдохнуть» и сказать: благодаря тому, что сделано в стране за пятнадцать лет Владимиром Владимировичем Путиным, у нас опять есть будущее. Через 55 лет после полёта Гагарина мы очень убедительно «поднимаем голову». Символично, кстати, и то, что буквально накануне Совет Федерации принял закон о дальневосточном гектаре, уже названный «столыпинской реформой XXI века». Символично и другое — сегодня по Северному морскому пути двинулся из Китая в порт Сабетту огромный сухогруз, на борту которого — оборудование для гигантского завода по производству сжиженного газа Арктики. А это событие — негромкое, но по значимости сравнимое с запуском «Восточного» — подводит черту под несостоявшейся историей утраты российской Арктики. Так что всё у нас есть, всё у нас будет — и космос, и рост народонаселения, и «Восход Востока» великой России, и совершенно новая инфраструктура русской Арктики».

«Очень характерной, хотя и довольно противной, — отметил Ростислав Гольдштейн, — стала реакция на успешный запуск ракеты с «Восточного» наших так называемых «либералов» и «западников». На смену вчерашнему эйфорическому восторгу пришёл облом — надо же, незапуск «Союза» сорвался! Но эта реакция позволяет нам окончательно определиться с тем, кто они такие — наши «прогрессисты» и, как они сами себя называют, «интеллигенты». Они — те, кто выступает против прогресса, против будущего, против Восхода России. То есть даже не консерваторы, не реакционеры, а просто какие-то неандертальцы, какие-то политические троглодиты, как мы теперь их и будем со всем основанием называть».