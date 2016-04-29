Москва, 29 апреля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В рамках проведения II международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» Северный флот РФ на территории аэродрома Североморск-3 будет продемонстрирована противолодочная авиационная техника, авиационная техника спецназначения, авиационная техника ВВС и ПВО, а также тыловое и техническое обеспечение арктических подразделений, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Арктическая экипировка ВС РФ

Посетители экспозиции увидят образцы вооружения и военной техники, образцы одежды и предметов военного быта в Арктике времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а также современные образцы арктической экипировки военнослужащих.

Демонстрационная программа Северного флота будет развернута в прилегающей водной акватории, с привлечением кораблей и катеров 3 и 4 ранга, вертолетов палубного базирования, подразделений морской пехоты и специального назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй международный военно-технический форум «Армия-2016» пройдет с 6 по 11 сентября на базе конгрессно-выставочного центра подмосквоного парка «Патриот». Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. кв. метрах. В форуме впервые примет участие Северный флот РФ.

Напомним, первый международный военно-технический форум «Армия-2015» проходил в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» с 16 по 19 июня 2015 года. На форуме было представлено более 100 образцов военной техники.