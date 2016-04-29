Вашингтон, 29 апреля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Американские ученые из университета штата Орегон в Корваллисе выяснили, как влияет на здоровье выход на пенсию, сообщает Journal of Epidemiology and Community Health.

Василий Суриков. Старик-огородник. 1882

Ученые исследовали базу данных социальных служб, проводивших проект «Здоровая пенсия» с 1992 по 2010 год. Они изучили информацию о 12 тысячах граждан США, вышедших на пенсию за последние 18 лет.

Участники исследования были разделены на две групы по состоянию здоровья и их время выхода на пенсию оценивалось по-отдельности.

Учёными было становлено, что здоровые люди умирают на 11% реже в зависимости от каждого дополнительного года работы, а больные — на 9%.

Причины такого явления ученым пока не понятны, но они предполагают, чторабота способствует сдерживанию процесса дряхления тела и снижения умственной активности. Исследователи планируют проверить эту гипотезу.