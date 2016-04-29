Волгоград, 29 апреля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В Волгограде пожар на электроподстанции не повлиял на энергоснабжение потребителей города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 29 апреля, полностью ликвидировать возгорание огнеборцам удалось менее чем за часа.

34.mchs.gov.ru Пожар на подстанции

Огонь на электроподстанции, расположенной рядом с Алюминиевым заводом в Тракторозаводском районе Волгограда, вспыхнул накануне вечером. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 21:30.

«Вечером смотрели с семьей телевизор, свет моргнул буквально на несколько секунд и снова зажегся», — рассказал житель Краснооктябрьского района Волгограда.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит трансформаторное масло. Через полчаса возгорание было локализовано, а еще 20 минут спустя пожар потушили полностью. На месте ЧП работали расчеты двух пожарно-спасательных частей.

По информации ведомства, никто не пострадал. Погибших в результате инцидента также нет. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.