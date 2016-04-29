Вашингтон, 29 апреля, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года экономика США прибавила на 0,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой отчет Министерства торговли США.

ewalls.ru Детройт. США

Согласно опубликованным данным, слабые экономические показатели связаны с сокращением потребительских расходов и укреплением доллара на международной арене.

«Рынок недвижимости способствовал росту экономики, но этого оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать потери от сокращения инвестиций и замедления экспорта», — отмечает ведущий экономист банка PNC Стюарт Хоффман.

При этом он добавил, что основными факторами сокращения объемов экспорта стали снижение спроса за рубежом вкупе с высоким курсом доллара.

«Сильный» доллар означает, что товары производства США становятся дороже на мировых рынках, а это негативно сказывается на продажах. Кроме того, энергетические компании США отказываются от расширения из-за падения цен на черное золото, что сказывается на инвестиционных показателях.

Напомним, в IV квартале 2015 года экономика США прибавила 1,4%.