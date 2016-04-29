Киев, 29 апреля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Первый полуфинальный матч турнира Лиги Европы между «Севильей» и «Шахтером» закончился с ничейным счетом 2:2.

shakhtar.com Матч «Шахтер» – «Севилья»

Игра состоялась на львовском стадионе «Арена Львов». Хозяева отметились голами в исполнении Марлоса и Степаненко на 23-й и 36-й минутах.

Гости ответили таким же количеством мячей. В их составе отличились Витоло, открывший счет на 6-й минуте встречи, и Кевин Гемейро, забивший гол на 82-й минуте с пенальти.

Ответная игра пройдет 5 мая в Испании.